Hafif ticari araç ile tırın çarpışmasının ardından gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bulunan Mahsuni Şerif Tüneli’nde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Edebiyat Yolu olarak bilinen bölgede gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 52 BK 533 plakalı hafif ticari araç aynı yönde S.S. yönetimindeki 31 SY 791 plakalı tırla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kazada bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 yaralıyı ise çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.