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Tuncay Bolayır bir zamanlar Galatasaray Divan Kurulu üyesiydir.

GALATASARAY DİVAN KURULU ÜYESİ TURCAN BOLAYIR'DAN ZAHA'YA SERT TEPKİ

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, Bandırmaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında teknik direktör Okan Buruk tarafından oyundan alınan Wilfried Zaha'ya sert bir dille karşılık verdi. Maç sonrası Zaha'nın Buruk ile yaşadığı tartışma, Galatasaray Divan Kurulu'nda geniş bir şekilde ele alındı.

Bolayır, futbol takımının genel performansını değerlendirirken, oyuncuların davranışlarını eleştirdi. Bolayır, "Takımımızın performansı genel olarak iyi, ancak bazı oyuncularımız rahat davranıyor ve kendilerine yeterince özen göstermiyor. Burada teknik direktörü veya Yönetim Kurulu'nu kastetmiyorum. Zaha gibi oyuncular, antrenöre karşı çıkma hakkına sahip değiller. Milyonlarca Euro kazandıkları için bu kadar kafa tutamazlar," şeklinde konuştu.

Turcan Bolayır, daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın puan kazanamaması durumunda Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarındaki başarılarına atıfta bulunarak, "Dua edelim ki Fenerbahçe, Rum takımıyla olan maçını kazansın," demişti. Bu sözler de büyük yankı uyandırmıştı.