Yeşilçam’ın efsane isimlerinden, “Hababam Sınıfı”nın Bacaksız’ı olarak hafızalarda kalan Tuncay Akça, hayatını kaybetti. 60 yaşındaki oyuncunun vefat haberi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Tuncay Akça kimdir ve nasıl hayatını kaybetti? İşte detaylar:

Tuncay Akça, İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akça'nın cenazesi bugün Şakirin Camii’nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Yeşilçam sinemasının önemli isimlerinden biri olan Tuncay Akça, en çok “Hababam Sınıfı” filmindeki Bacaksız karakteriyle tanındı. Ayrıca 1995-2002 yılları arasında “Bizimkiler” dizisinde Manav Adem rolüyle de büyük beğeni topladı. Akça, 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine ve 2009 yılında İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

En bilinen repliklerinden biri, “Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?” olan Akça, sinema kariyerinin yanı sıra sosyal ve politik yaşamıyla da dikkat çekti. 2004 yılında “Hababam Sınıfı Merhaba” filminde de rol aldı.

Tuncay Akça’nın vefatı, hem sinema dünyası hem de hayranları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.