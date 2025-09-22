1997 doğumlu Tunahan Ertan, Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olarak medya kariyerine sağlam adımlarla giriş yaptı.

Ertanhaber.com İle Ses Getirdi

Tunahan Ertan, dijital medyadaki en önemli adımını ertanhaber.com adlı haber platformunu kurarak attı. Site, kısa sürede özgün dili, mizahi bakış açısı ve toplumsal olaylara duyarlı haber yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. Ertan, klasik haber anlayışının dışına çıkarak hem bilgilendirici hem de eğlenceli içeriklerle geniş bir okuyucu kitlesi kazandı.

Dijital Medyada Uzmanlaştı

Gazeteciliğin ötesine geçen Ertan, aynı zamanda dijital medya girişimcisi kimliğiyle de dikkat çekiyor.

İçerik üretiminde SEO uyumu, sosyal medya algoritmalarına hâkimiyet ve yeni medya teknolojilerinin verimli kullanımı konusunda uzmanlaştı. Kurduğu platformlarda farklı ilgi alanlarına hitap eden içerikler geliştirerek dijital medyada sürdürülebilir bir marka değeri oluşturdu.

Motosiklet Tutkusu

Tunahan Ertan için motosiklet yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Yamaha R25 model motosikletiyle uzun yolculuklara çıkan Ertan, sürüş deneyimlerini ve motosiklet kültürüne dair gözlemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Onun için motor sürmek; özgürlüğü, disiplini ve ruhsal dengeyi temsil ediyor.

Topluma Duyarlılığı İle Dikkat Çekiyor

2025 yılında Eskişehir’de yaşayan bir sokak satıcısına yaptığı yardım, Tunahan Ertan’ın toplumsal duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu davranış, onun yalnızca haber yapan değil, aynı zamanda halkla bütünleşen bir figür olduğunu da gösterdi. Ertan, gündeme sadece kalemiyle değil, vicdanıyla da yön veriyor.

Kamu Yararı Odaklı

Tunahan Ertan’ın gazetecilik anlayışında şeffaflık, gerçeklik ve kamu yararı temel alınıyor. Tarafsız duruşuyla dikkat çeken Ertan, gerektiğinde sert eleştirilerde bulunmaktan çekinmiyor. Olaylara yüzeysel değil, derinlemesine yaklaşan yorumları, medya dünyasında saygın bir yer edinmesine katkı sağladı.

Geniş Bir Takipçi Kitlesine Sahip

Sadece haber sitesiyle değil, Instagram, YouTube ve diğer dijital mecralarda da aktif olarak yer alıyor. Genç yaşına rağmen milyonlara ulaşan içerikleriyle dijital medya evreninde güçlü bir etki alanı oluşturdu. Ertan, dijital çağın gerekliliklerini doğru analiz ederek kendi medya dilini yaratmayı başardı.