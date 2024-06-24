Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan’ında hazır bulunduğu ziyarette Vali Özkan, ziyaretlerinden dolayı Bulut ve Özcan'a teşekkür etti.

MURAT BULUT KİMDİR?

Tümgeneral Murat Bulut, 15 Mayıs 1969 tarihinde Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde doğmuştur. Kara Harp Okulundan 30 Ağustos 1991 tarihinde Jandarma Teğmen olarak mezun olan Tümgeneral Murat BULUT,

1992 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu, Foça Jandarma Komando Okulu ve 1993 yılında Güvercinlik Jandarma Subay okulundaki eğitimlerini müteakip sırasıyla;

1993 - 1994 yılları arasında Sinop - Ayancık İlçe Jandarma Komutanı,

1994 - 1996 yılları arasında Hatay - Merkez İlçe Jandarma Komutanı,

1996 - 1998 yılları arasında Şırnak - Uludere Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı,

1998 - 2000 yılları arasında Manisa - Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Bölük Komutanı,

2000 - 2001 yılları arasında Hakkari - Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı İstihbarat Harekat Subay,

2001 - 2002 yılları arasında Hakkari - Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı,

2002 - 2006 yılları arasında İzmir Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Öğretim Kurulu Başkanlığı İhtisas Konular Kurulu Başkanı,

2006 - 2008 yılları arasında Elazığ Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı,

2008 - 2012 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay Temel Kurs Tabur Komutanı,

2012 - 2014 yılları arasında İstihbarat Başkanlığı Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi Daire Başkanı,

2014 - 2016 yılları arasında Kırşehir İl Jandarma Komutanı,

2016 - 2018 yılları arasında Şırnak - Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı görevlerinde bulunmuştur.

Tümgeneral Murat Bulut Cumhurbaşkanlığının 12 Ağustos 2018 tarihli ve 2018/100 sayılı kararı ile Generalliğe terfi ettirilmiştir.

2018 - 2019 yılları arasında Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı,

2019 - 2020 yılları arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında Akademi Başkan Yardımcısı,

2020 - 2022 yılları arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı görevini yürütmüştür.

Cumhurbaşkanlığının 12 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/408 sayılı kararı ile Tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığının 12 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/409 Adana Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 23 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/390 sayılı kararı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştır.

Tümgeneral Murat Bulut 2006 - 2008 yılları arasında Elazığ Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı görevi esnasında yaralanmış ve Yara İşareti Beratını almaya hak kazanmıştır.

Tümgeneral Murat Bulut'a Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ve Üstün Birlik Yetiştirme Ödülleri tevcih edilmiştir.

Yayla Bulut ile evli olup, üç çocuk babasıdır.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans mezunudur.