Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmelerini sağlayan yeni bir hizmetin e-Devlet platformunda kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri, artık tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi." şeklinde açıklamada bulundu.

YENİ HİZMET, E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 farklı hizmete bir yenisini eklediğini belirtti. Bakan, "BTK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, vatandaşlar telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilecekleri yeni bir hizmete kavuştu." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK 13 ŞİRKETİN TARİFELERİ TEK PLATFORMDA

Yeni hizmetin, elektronik haberleşme sektöründeki en büyük 13 şirketin sunduğu mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifelerini tek bir platformda karşılaştırılabilir hale getirdiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şu şekilde devam etti: "Artık vatandaşlar, bu 13 şirketin tarife ve kampanyalarını e-Devlet üzerinden tek bir noktadan karşılaştırabilecek."

ÇOK SAYIDA KRİTERLE KARŞILAŞTIRMA İMKANI

Uraloğlu, vatandaşların farklı internet siteleri arasında gezmeden, tarifeleri bir arada görme imkanı bulacağını belirtti. Bakan, "Yeni sistemle kullanıcılar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak kolayca karşılaştırma yapabilecek." dedi.

Vatandaşlar, bu uygulamaya BTK Tarife Karşılaştırma adresi üzerinden ulaşabilecek.

REKABETİ ARTIRARAK EN UYGUN TARİFE SEÇİMİ SAĞLANACAK

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artırarak, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalarla karşılaşmasını sağlayacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, bunun da işletmecileri kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edeceğini vurguladı. "Vatandaşlar, zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek ve şeffaf bilgi sayesinde doğru tercih yapabilecekler." şeklinde açıklama yaptı.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Uraloğlu, söz konusu hizmetin uluslararası alanda da dikkat çektiğini belirterek, "Bu hizmet, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) yarışmasında 'Bilgiye Erişim' kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi." dedi. Bu gelişme, Türkiye'nin dijitalleşme yolunda önemli bir adım daha attığını gösteriyor.