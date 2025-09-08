Türkiye genelinde milyonlarca konut sahibini doğrudan ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), daire satışlarında usulsüz bildirim yaptığı belirlenen çok sayıda gayrimenkul için harekete geçti. Alıcı ve satıcıların adreslerine resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı.

Rayiç Bedeller Arttı, Usulsüz Satışların Önü Kesildi

Bu gelişmenin temelinde, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme bulunuyor. Emlak vergileri ve belediye rayiç bedelleri yeniden belirlenirken, özellikle son üç yılda yüzde 1000’i aşan oranlarda artış yaşandı. Rayiç bedellerdeki bu değişiklik, uzun süredir süregelen ve kamuoyunda “düşük bedelli tapu bildirimi” olarak bilinen vergi kaybı sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Bilindiği üzere, gayrimenkul alım satımında taraflar çoğu zaman gerçek satış bedelinden daha düşük bir rakamı tapu müdürlüklerine bildirerek daha az vergi ödüyordu. Ancak hem yeni rayiç değerler hem de sıkılaştırılan denetim mekanizmaları ile bu yöntem artık neredeyse tamamen engellenmiş durumda.

Bakanlıklar Ortak Çalışma Yürütüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde yapılan konut satışları inceleme altına alındı.

Denetimler yalnızca güncel işlemleri değil, geriye dönük son 5 yıllık tüm satışları kapsıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 7 milyondan fazla satış işlemi masaya yatırıldı. İlk etapta usulsüz olduğu şüphesi bulunan 100 binden fazla dairenin alıcı ve satıcılarına uyarı yazıları gönderildi. Yetkililer, denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte bu sayının milyonlara ulaşabileceğini belirtiyor.

Alıcı Ve Satıcı Birlikte Sorumlu Tutulacak

Süreç kapsamında taşınmazların bulunduğu bölgelerdeki ortalama piyasa değerleri, gayrimenkulün yaşı, büyüklüğü ve nitelikleri dikkate alınarak ayrıntılı fiyat çizelgeleri oluşturuluyor. Eğer tapuda beyan edilen satış bedeli bu verilerin çok altında kalıyorsa, hem alıcı hem de satıcı taraf adreslerine gönderilen tebligatla savunma yapmaya davet ediliyor.

Yapılan incelemeler sonucunda satış bedelinin bilerek düşük gösterildiği tespit edilirse, aradaki fark her iki taraftan yasal faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Vergi Kaybının Önlenmesi Hedefleniyor

Yetkililer, bu adımın hem devletin önemli miktarda vergi kaybını önleyeceğini hem de gayrimenkul piyasasında şeffaflık sağlayacağını vurguluyor. Denetimlerin önümüzdeki aylarda daha da sıkılaştırılması ve benzer uygulamaların kalıcı hale getirilmesi bekleniyor.