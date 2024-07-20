Türkiye genelinde elektrik abonelik sistemlerinde büyük bir değişim kapıda! 2025 yılı itibarıyla Yozgat'ta ev ve iş yerlerinde akıllı sayaç kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu yeni düzenleme, ülkenin 81 ilinde milyonlarca aboneyi etkileyecek.

ELEKTRİK ABONELİKLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Elektrik aboneliği sistemlerinde Türkiye genelinde önemli bir değişim yaklaşıyor. 2025 yılı itibarıyla ülke genelinde geçerli olacak olan yeni düzenleme ile birlikte, ev ve iş yerlerindeki elektrik abonelikleri için akıllı sayaç kullanımı zorunlu hale gelecek.

81 İLDE MİLYONLARCA ABONEYİ ETKİLEYECEK

Bu yeni uygulama, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan milyonlarca aboneyi doğrudan ilgilendiriyor. Akıllı sayaçlar sayesinde enerji tüketim verileri anlık olarak takip edilebilecek ve kullanıcılar bu verilere cep telefonları üzerinden kolayca erişebilecekler. Böylelikle, enerji yönetimi ve tasarrufu konusunda daha etkin bir kontrol sağlanması hedefleniyor.

YENİ TEKNOLOJİYE UYGUN CİHAZLAR MONTE EDİLECEK

Akıllı sayaç sistemine geçiş süreci kapsamında, mevcut sayaçlar aşamalı olarak devreden çıkarılacak ve yerlerine yeni teknolojiye uygun cihazlar monte edilecek. Bu süreçle birlikte, elektrik dağıtım lisansı olan kuruluşlar, akıllı sayaçların kurulumu ve bakımından sorumlu olacaklar.

1 OCAK 2025'E KADAR YAYINLANMASI PLANLANIYOR

Detaylı iletişim yazılımının 1 Ocak 2025 tarihine kadar yayımlanması planlanıyor ki bu da kullanıcıların sistem hakkında gerekli bilgilere erişimini sağlayacak. Bu önemli değişiklik, Türkiye'deki elektrik aboneleri için daha modern ve verimli bir hizmet sunmayı hedefliyor. Hem çevresel etkiyi azaltarak sürdürülebilirlik katkısı sağlaması hem de enerji yönetimini bireylerin eline alarak daha tasarruflu kullanımı teşvik etmesi bekleniyor.