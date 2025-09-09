Yozgat'ta Okullarda Yeni Dönem

Yozgat'ta okullarda yeni dönem başladı.Türk Telekom Anadolu Lisesi, Yozgat Lisesi, Boğazlıyan Anadolu Lisesi, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi, Yozgat Şehitler Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yılın “okul modası”nı taşıyan yeni formalarıyla sınıflara giriş yaptı.

Yönetmelik Değişikliğiyle Kıyafetler Zorunlu Oldu

6 Aralık 2024 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile okul kıyafetleri yeniden zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” kapsamında hazırlanan düzenlemeye göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 9. sınıfa başlayan öğrenciler dört yıl boyunca belirlenen okul formalarını giyecek.

Moda ile Disiplin Bir Arada

Bu yılın en dikkat çekici tarafı ise, okul kıyafetlerinin yalnızca birer zorunluluk değil, aynı zamanda birer moda unsuru olarak da öne çıkması. yeni formalar daha modern, şık ve rahat bir görünüme sahip. Yozgat’taki liseler, adeta birer moda ikonu okullara dönüşmüş durumda.

Öğrencilerin giyeceği formalar okul isimlerine göre sıralandı:

Yozgat Lisesi:

Boğazlıyan Anadolu Lisesi:

Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi:

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi:

Yozgat Şehitler Fen Lisesi:

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında Yozgat Şehitler Fen Lisesi kıyafet renklerini füme&siyah olarak belirledi.

Atatürk Anadolu Lisesi