Bakanlık, 28 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, denetim ekiplerinin analizleri sonucunda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen 30 yeni ürünü daha ifşa etti.

Açıklanan listede süt ürünlerinden et ürünlerine, bitkisel karışımlardan baharatlara kadar geniş bir yelpazede hileli ürünler yer aldı.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN ÜRÜNLER LİSTESİNE GİREN MADDELER ŞOK ETTİ

Yapılan denetimlerde en dikkat çeken bulgular arasında bitkisel içerikli macunlarda reçeteli ilaçlarda bulunan etken maddelerin yer alması oldu. Ayrıca, sofralarda sıklıkla tüketilen tatlı toz biberlerde ve sıvı yağlarda gıda mevzuatında kullanımı kesin olarak yasaklanan yapay boya maddelerine rastlandı. Daha da dikkat çekici olanı ise, birçok işletmenin lahmacun harcı ve kıyma olarak satışa sunduğu ürünlerde tek tırnaklı hayvan etinin bulunması oldu. Söz konusu durumun hem dini hassasiyetleri hem de halk sağlığını doğrudan etkilediği vurgulandı.

ÜNLÜ PEYNİR MARKASINDA TAĞŞİŞ: TAM YAĞLI DİYE SATILDI, GERÇEĞİ BAŞKA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede en dikkat çeken ürünlerden biri ise yaygın olarak market raflarında bulunan Ekiciler marka tam yağlı sade eritme peyniri oldu. Bakanlık analizlerinde, ürünün etiketinde yer alan yağ oranı ile içerikteki gerçek yağ oranının uyuşmadığı tespit edildi. Bu durum, peynirde tağşiş yapıldığını ve tüketicinin yanıltıldığını ortaya koydu. Peynirin daha düşük maliyetle üretildiği ancak yüksek fiyatla “tam yağlı” adı altında piyasaya sürüldüğü belirlendi.

ZİNCİR MARKETLERDE SATIŞTA

Uygunsuzluğu tespit edilen birçok ürünün, tüketicilerin sıklıkla alışveriş yaptığı zincir marketlerde satıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu marketlerde Ekiciler markalı peynirin de yaygın şekilde yer aldığı ve vatandaşların bu ürünleri sıklıkla tercih ettiği ifade edildi. Bakanlık, denetimlerin ardından bu tür ürünlerin piyasadan toplatılması ve üretici firmalara idari yaptırımlar uygulanması yönünde adımlar atıldığını belirtti.

Zeytinyağında, balda ve et ürünlerinde de uygunsuzluk tespit edildi

Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı güncel listede yalnızca süt ürünleri değil, zeytinyağı, bal, kıyma, köfte ve çeşitli et ürünlerinde de taklit ve tağşiş uygulamaları olduğu bildirildi. Bazı firmaların daha düşük maliyetli içerikleri ürünlerine dahil ederek tüketiciyi yanıltıcı bilgi verdikleri ve bu durumun etik dışı olduğu kadar yasal mevzuatlara da aykırı olduğu belirtildi.

BAKANLIK: “TÜKETİCİ DİKKATLİ OLMALI”

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gıda güvenliği konusunda denetimlerin aralıksız sürdüğünü, taklit ve tağşişli ürünlerin tespitinde bilimsel analiz yöntemlerinin kullanıldığını vurguladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakanlık, alışverişlerde ürün etiketlerinin dikkatle okunması, güvenilir markaların tercih edilmesi ve şüpheli ürünlerin ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.