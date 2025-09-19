Uzun zamandır üzerinde çalışılan zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin alternatifli hazırlıklar yakın zamanda tamamlanacak. Alternatifler arasında eski sistem yani 5+3+3 de, 4+4+3 ve 4+3+3 formülleri var. Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin kısalması önerileri yeniden masaya yatırıldı.

Bakanlık eğitim uzmanlarıyla, bu değişikliğin olumlu ve olumsuz etkilerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması konusunu farklı alternatif önerilerini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmuş olacak.

Sistemin Kısalması Neden Gerekli Görülüyor?

Yapılan açıklamalara göre zorunlu eğitimin kısaltılmasının arkasındaki en önemli nedenler arasında, öğrencilerin daha kısa sürede iş dünyasına katılmalarını sağlamak ve mesleki eğitime yönlendirmelerinin yattığı belirtiliyor. Özellikle meslek liselerinde eski sisteme geçilmesinin üzerinde duruluyor.

Kamuoyu Araştırmaları Yapılıyor

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre; zorunlu eğitimin kısaltılmasını destekleyen kesime göre; gençlerin iş gücüne daha erken katılarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olacağı ön görülüyor. Ayrıca, mevcut eğitim sisteminin baskıcı ve sıkıcı olduğu, gençlerin motivasyonunu azalttığı görüşleri de çoğunlukta.

Yeni Alternatifler Neler?

Zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin alternatifler üzerinde çalışılıyor. Eğitim uzmanlarının ve kamuoyu araştırmaları çerçevesinde özellikle zorunlu lise eğitiminde değişikliğe gidileceği söyleniyor.

4 yıl olan lise eğitiminin 3 yıla indirilmesi öğrencilerin tercihleri esas alınarak meslek okullarına yönlendirilmelerinin amaçlandığı en güçlü alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Öneriler arasında, 5+3+3, 4+4+3 ve 4+3+3 formülleri konuşuluyor.

Mevcut Sistem Ne Zaman Uygulanmaya Başlandı?

Kamuoyunda büyük tartışma yaratan, muhalefet partilerinin karşı çıktığı ve Meclis görüşmelerinde büyük kavgaların yaşandığı 12 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim olan (4+4+4) kanun teklifi 30 Mart 2012’de kabul edildi. 11 Nisan 2012’de de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.