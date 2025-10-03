Bu rakamlarla Ekim ayı kira artış oranı yüzde 39,62 olarak kesinleşti. 1 Temmuz 2024'ten itibaren yüzde 25 sınırı kalkan zamlar, TÜFE 12 aylık ortalamasına göre uygulanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte kira artış oranı da kesinleşti. Bu veriler, kira artışlarının temelini oluşturan TÜFE 12 aylık ortalamasını doğrudan etkiledi. Sonuç olarak, Ekim 2025 için kira artış tavanı yüzde 39,62 olarak belirlendi.

Eylül Kira Artış Oranı Belli Oldu

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 38,36 oldu. Böylece Ekim ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde bu oran tavan zam olarak uygulanabilecek.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

TÜFE 12 aylık ortalama: Yüzde 38,36

Artış tutarı: 10.000 x yüzde 38,36 = 3.836 TL

Yeni kira bedeli: 10.000 + 3.962 = 13.836 TL