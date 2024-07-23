Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesiyle, Türkiye genelindeki emeklilere yönelik özel tatil ve seyahat fırsatları büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ TATİL PROJESİ BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın öncülüğünde başlatılan "Emeklilere Ücretsiz Tatil" projesi, emeklilere önemli avantajlar sunuyor. 15 Temmuz - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) yurtlarında emekliler bir hafta boyunca ücretsiz konaklama imkanına sahip olacaklar. Bu proje, 81 ildeki KYK yurtlarında geçerli olup, emeklilere ekonomik ve konforlu bir tatil deneyimi sunmayı amaçlıyor.

İNDİRİMLİ SEYAHAT FIRSATLARI

Ücretsiz konaklamanın yanı sıra, emeklilere demir yolu, hava yolu ve otobüs yolculuklarında da indirimli seyahat fırsatları sunuluyor. Bu indirimler sayesinde emekliler, seyahatlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

EMEKLİLERDEN TAM NOT

Projeden yararlanan emekliler, bu imkandan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Tatil ve seyahat olanaklarının yaşamlarına olumlu katkı sağladığını belirten emekliler, bu tür desteklerin devam etmesini temenni ediyorlar.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatından yararlanmak isteyen emekliler, KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci oldukça basit ve erişilebilir şekilde düzenlenmiştir ve 15 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecektir.