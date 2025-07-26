Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından hayata geçirilen yeni kampanya kapsamında, 10 milyon emekliye 7.000 TL’ye kadar nakit destek imkânı sunulacak. Devlet destekli olarak hayata geçirilen bu özel finansman paketi, özellikle sabit gelirli emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Nakit Desteği ve Esnek Geri Ödeme Seçenekleri

Emekliler, ihtiyaç duydukları anda kullanabilecekleri bu destek sayesinde ani harcamalara daha rahat yanıt verebilecek. Kampanya kapsamında sunulan kredi paketi, 36 aya kadar vadeli ve düşük faizli geri ödeme planları ile dikkat çekiyor. Ayrıca, talep eden emeklilere özel olarak ilk 3 ay geri ödemesiz dönem de tanınıyor. Bu sayede, kredi taksitleri daha ileri bir tarihe ötelenerek ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Başvurular Kolaylaştı: Bankaya Gitmeden de Mümkün

Kamu bankaları, kampanya başvuru sürecini emekliler için olabildiğince kolaylaştırdı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, hem bankaların şubelerinden hem de mobil uygulamaları ile internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Dijital kanallar üzerinden yapılan başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilerek onaylanan krediler, kısa sürede emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Maaşını Kamu Bankasından Alanlara Öncelik

Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, bu kampanyadan öncelikli olarak faydalanabilecek. Bu gruba dahil olan emekliler için onay süreci daha hızlı işliyor ve destek ödemesi doğrudan maaş hesabına aktarılıyor.

Kredi Notu Düşük Olanlara Alternatif Değerlendirme

Kredi notu düşük olan emekliler için de alternatif bir değerlendirme mekanizması devreye alındı. Risk durumu bireysel bazda incelenerek, mümkün olduğunca geniş kesimin kampanyadan faydalanması hedefleniyor. Bankalar, bu uygulamayla hem sosyal kapsayıcılığı artırmayı hem de ekonomik dengeleri korumayı amaçlıyor.

Bayram Öncesi Emekliye Nefes Aldıracak Destek

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açıklanan bu kampanya, hem emeklilerin yüzünü güldürecek hem de piyasada canlanma yaratacak. Artan temel ihtiyaç harcamaları karşısında zorlanan vatandaşlar için sağlanan bu destek, kamu bankalarının sosyal sorumluluk anlayışıyla örtüşen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın yürüttüğü kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyen emekliler, bankaların resmi internet siteleri, müşteri hizmetleri ya da şubeleri üzerinden bilgi alabiliyor.