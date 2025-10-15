Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren yeni düzenleme ile sigorta primleri artık araç türü, yakıt sistemi ve sürücünün risk basamağına göre belirlenecek.

Sektör temsilcilerine göre bu değişiklik, hem adil fiyatlandırma sistemi oluşturmayı hem de düşük riskli sürücüleri teşvik etmeyi hedefliyor.

Yeni Tarife 1 Temmuz 2025’te Uygulamaya Girdi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından onaylanan yeni tarife, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe alındı.

Buna göre, zorunlu trafik sigortası primleri artık sabit oranlar yerine, çok kriterli bir değerlendirme sistemiyle belirlenecek.

Yeni dönemde prim hesaplamasında şu unsurlar dikkate alınacak:

Sürücünün kaza geçmişi ve risk basamağı,

Araç türü (otomobil, motosiklet, ticari araç vb.),

Yakıt sistemi (benzin, dizel, LPG veya elektrikli),

Araç sahibinin statüsü (bireysel veya tüzel kişi).

Risk Basamakları Yeniden Düzenlendi

Yeni sistemle birlikte trafik sigortası primleri artık 0 ile 8 arasında tanımlanan risk basamaklarına göre belirlenecek.

0. basamak: En yüksek risk grubunu temsil ederken,

8. basamak: En düşük riskli sürücüleri kapsayacak.

Böylece kaza geçmişi olmayan, güvenli sürüş alışkanlıklarına sahip araç sahipleri daha düşük prim öderken, sık kazaya karışan sürücüler daha yüksek tutarlarla karşılaşacak.

Uzmanlar, bu uygulamanın sigorta sisteminde risk temelli fiyatlandırma dönemini başlattığına dikkat çekiyor.

Elektrikli Araçlara Düşük Prim Avantajı

Yeni tarifede çevreci politikalar da öne çıkıyor.

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından paylaşılan bilgilere göre, elektrikli araçlar için düşük prim oranı uygulanacak.

Bu adım, hem çevreci araç kullanımını teşvik etmeyi hem de karbon salımını azaltmaya yönelik politikaları desteklemeyi amaçlıyor.

Elektrikli araç sahipleri, aynı segmentteki benzinli veya dizel araçlara göre daha avantajlı sigorta primlerinden yararlanabilecek.

Amaç: Adaletli ve Sürdürülebilir Sigorta Sistemi

Yetkililer, yeni düzenleme ile birlikte sistemin hem sigorta şirketleri hem de araç sahipleri açısından daha dengeli bir yapı kazanacağını belirtiyor.

Sigorta uzmanları, kaza geçmişi iyi olan sürücülerin artık yüksek primlerle cezalandırılmayacağını, riskli sürücülerin ise daha fazla ödeme yaparak sistemin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını ifade ediyor.

Araç Sahiplerine Uyarı

Uzmanlar, sürücülerin poliçe yenileme dönemlerinde araç bilgilerini ve sürücü profillerini güncel tutmalarını öneriyor.

Yeni sistemde küçük bir bilgi eksikliği dahi prim hesaplamasını doğrudan etkileyebilecek.