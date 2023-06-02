Ziyarette Başhekim Kozan’a, hastane müdürü Fatih Erdem eşlik ederek çocuklara süt dağıtımı yapıldı.

Sütün insan sağlığı için önemini vurgulamak, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak, süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt içmeyi alışkanlık haline getirerek tüketiminin artmasını teşvik etmek amacıyla BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından 2001 yılından itibaren her yıl 1 Haziran tarihi Dünya Süt Günü olarak kutlanılıyor.

Bu kapsamda Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisinde düzenlenen etkinlikte Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve hastane yönetimi çocukları ziyaret ederek çocuklara süt ikram etti.

Besinsel açıdan 'mükemmel gıda' olarak nitelendirilen süt, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşıdığının altını çizen Kozan, “Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynamaktadır. Sağlık açısından son derece değerli bir ürün olan sütün, tüm yaş gruplarında kişi başına düşen süt tüketiminin arttırılması için, toplumsal bilinci arttırmalıyız. Bugün Hastanemiz Çocuk Hastalıkları servisinde çocuk hastalarımızı ziyaret edip onları dinledik ve süt tüketimi bilincini oluşturabilmek için süt ikramında bulunduk. Bu bilinci sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu vesile ile Dünya Süt Gününü kutluyorum" dedi. Haber Merkezi