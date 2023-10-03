Güzellik markaları, sosyal medyada en çok takip edilen hesapların neredeyse başını çekiyor. Hâl böyle olunca da influencerlar, güzellik markalarıyla ürettikleri içerikleri kullanıcılara sunuyor. Tüketicilerin artık gerçek ve deneyimlenmiş içerikler görmek istediklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özgünay, filtrelerden ve düzenlenmiş fotoğraflardan kullanıcıların uzaklaştığını belirtti.

Son yıllarda popüler hâle gelen “Influencer Pazarlaması” en çok güzellik sektöründe tüketicilerin karşısına çıkıyor. Güzellik markaları, markalarına ve ürünlerine uyum sağlayan influencerlarla çalışarak belirli hedef kitlelerle kurdukları bağlantılarla farkındalığı ve satışları artırıyorlar. Influencerların oluşturduğu içerikler ve markalarla yaptıkları iş birlikleri ile takipçilerine markanın mesajını, ürün özelliklerini ve deneyimlerini aktarmalarının güzellik sektörünü benzeri görülmemiş bir hızla büyüttüğünü belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Pelin Özgünay, “Güzellik markalarının çağı yakalaması, pazarın ilerisinde kalabilmek için yenilikçi stratejilere uyum sağlaması ve bunları benimsemesi çok önemli hâle geldi. Yeni pazarlama stratejileri başarıyı artırmada ve rekabet avantajı kazanmak için çok büyük bir güç. Güzellik, kişisel bir alana dönüştü. Bu nedenle de tüketiciler, kişisel alanına ait güzellik ürünleri ararken tavsiye almak için doğrudan kendi kişisel güzellik özelliklerine sahip en sevdikleri influencerlara yöneliyorlar” ifadelerine yer verildi.

“Mükemmel görünümden tüketiciler uzaklaşıyor”

Geleneksel pazarlama yöntemlerinde, ürünler ve insanlar her zaman son derece gösterişli, kusursuz ve çoğu zaman çok da gerçekçi olmayan versiyonlarla tüketiciye gösteriliyor. Popüler inanışın aksine tüketicilerin görselliğe daha az önem verdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özgünay, “Influencerların sosyal medya mecraları aracılığıyla tüketiciye sunduğu içeriklerin çoğu, ham ve prova edilmemiş oluyor. Fenomenlerin gündelik hâlleriyle, örneğin bornozla güzellik ve sağlıklı yaşam içeriği yayınlaması yaygın olarak görülüyor. Bu da, bu içeriklerin daha ulaşılabilir ve eğlenceli olmasını sağlıyor. En önemlisi de, tüketiciler artık ‘gerçek’ ve ‘deneyimlenmiş’ içerikler görmek istiyor. Filtrelerin kullanılması ve fotoğrafların düzenlenmesi ile oluşan mükemmel görünümden tüketiciler uzaklaşıyor. Bu yüzden de artık daha fazla dokuya, sivilce izlerine ve ince çizgilere sahip cilt görüyoruz” dedi.

Doğru influencer, doğru strateji

Günümüzdeki çoğu güzellik markası, iş birliği yaptığı influencerın paylaştığı içeriklerin “gerçek” bir deneyimin yansıması olduğunu kullanıcıların görmesini istiyor. Bu nedenle de fenomenlere, paylaşım yapmadan önce ürünleri birkaç ay kullanarak deneyim kazanma süresi veriyor. Bunun, özgün ve gerçek bir deneyimi yansıtabileceğini belirten Dr. Özgünay, “Konu influencer pazarlaması olduğunda, güzellik markalarının her segmentte doğru pazarlama stratejileri oluşturması büyük önem kazandı. Lüks markalar için ilham verici içerik oluşturmaktan tutun da dermatolojik markalar için eğitici ve gerçek içerik oluşturmaya kadar her segment için bir şeyler bulunuyor. Doğru influencerlar ve stratejiyle markalar, hedef kitlelerinin dikkatini çeker ve sonuç olarak da yüksek marka tercihi oluşturacak güçlü kampanyalar oluşturabilir” ifadelerini kullandı. (İHA)