Buna göre ağustos ayında 84,3 olan endeks, eylülde yüzde 0,4 oranında düşerek 83,9 seviyesine geriledi. Endeksin 100’ün altında kalması, tüketici güveninde kötümserliğin devam ettiğini gösteriyor.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketine göre eylülde tüketici güveni bir önceki aya kıyasla sınırlı oranda azaldı. Ağustosta 84,3 seviyesinde olan endeks, eylülde 83,9’a düştü.

Alt Endekslerdeki Hareketlilik

Verilere göre mevcut dönemde hanenin maddi durumunda aylık bazda yüzde 3,2 oranında düşüş kaydedildi.

Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi, önceki aya göre yüzde 0,2 artışla 84,0 seviyesine çıktı.

Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,5 azalarak 78’e geriledi.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise yüzde 0,9 artışla 105,7’ye yükseldi.

Endeksin Anlamı: 100’ün Altı Kötümserlik

0 ile 200 arasında değer alan tüketici güven endeksinde 100’ün üzerindeki rakamlar iyimserliğe, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliğe işaret ediyor. Eylül verisi, tüketici beklentilerinde olumsuz algının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Endeksin Hesaplanma Yöntemi

Endeks; hane halkının gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, iş bulma olanakları ve tasarruf eğilimi gibi alt başlıklardan oluşan sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda hesaplanıyor. Bu göstergeler, tüketicilerin ekonomik algısını ve harcama eğilimlerini yansıtıyor.