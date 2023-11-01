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Tukaş markası: İsrail malı mı, Türk malı mı? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu konuyla ilgili detaylar:

Tukaş, Türk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 1962 yılında kurulmuş bir gıda markasıdır. Bu marka, Türkiye merkezli bir şirketin bünyesinde faaliyet göstermektedir. Tukaş, geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu ürünler arasında salça, domates ürünleri, konserve (sebze, şarküteri, bakliyat, hazır yemek), turşu, reçel, sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu ve kahvaltılık sos), ve dondurulmuş gıda ürünleri bulunmaktadır.

Tukaş'ın üretimi Türkiye'de, Torbalı, Manyas ve Akhisar fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Tukaş, Türk malı bir gıda markasıdır. İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.