Enflasyonun Ağustosta aylık bazda yüzde 2.47 arttığına dikkat çeken Taşkın, yıllık enflasyonun ise 61.78'den yüzde 51.97'ye gerilediğini ancak memur ve memur emeklilerinin, asgari ücretlinin bunu hissetmediğinin altını çizdi.

Başkan Taşkın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “TÜİK, aylık enflasyon oranlarını açıklıyor; ne yazık ki açıklanan enflasyon rakamları ücretliler tarafından yüksek hissediliyor. Çarşıya pazara, markete gidenler sürekli etiket değişikliğiyle karşılaşıyor. Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23, yıllık enflasyon yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayında da aylık enflasyon oranı 2.47 olarak açıklandı. Enflasyonun düştüğünü TÜİK görüyor ama memur ve memur emeklileri ne yazık ki henüz göremedi! Ücretlilerin maaşlarındaki erime devam ediyor. Buna karşılık maaşlardaki kayıpları telafi edecek bir reel artış yapılmıyor. Türkiye ekonomisi 2013’ten 2021 yılbaşına kadar reel olarak yüzde 42 büyümüş. Aynı dönemde memur maaşları reel olarak sadece yüzde 4 artmış. 2022 yılında yüzde 3.5, 2023 yılında yüzde 4.5 büyüme açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5.7, ikinci çeyrekte ise yüzde 2.5 büyüdüğünü açıklandı. Ekonominin büyümesi neticesinde oluşan refah artışı memur maaşlarına yansıtılmıyor. Memur maaşları 2013 yılından beri reel olarak neredeyse yerinde sayıyor. Uygulanan yanlış ‘ücret politikası’ nedeniyle memur ve memur emeklilerine hakkettiği maaş verilmiyor. Memur ve memur emeklilerine hem reel artış yapılmıyor hem enflasyona ezdiriliyor hem de yoksullaştırılıyor. Ülke ekonomisi büyürken memurların alım gücü düşüyor! Enflasyonun düşmesini, ülkemiz ekonomisinin canlanmasını, Milletimizin alım gücünün artmasını, mal ve hizmetlere erişimin daha kolay olmasını elbette ki istiyoruz. Ancak uygulamada yaşanan ücret adaletsizliği, vergilendirmede yaşanan adaletsizlik inancımızı yitirmemize neden oluyor. Dolaylı ve dolaysız vergi yükü tamamen kamu çalışanlarının üzerinde. Özellikle memur ve memur emeklilerinin hayat şartlarını iyileştirecek reel düzenlemeler yapılmasını istiyoruz.”