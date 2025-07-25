TÜİK verilerine göre Yozgat’ta yaşayan 15 yaş üzeri kişilerin büyük bir çoğunluğu okuryazar durumda olmasına rağmen kadınların okuryazarlık oranı erkeklerin okuryazarlık oranına göre çok yüksek durumda fakat eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların eğitimde daha fazla pay sahibi olduğu görülüyor.

Kadınlar Okuryazarlıkta Dezavantajlı

TÜİK verilerine göre 11 bin 69 kişi Yozgat’ta okuryazar değil bunların büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşurken, bunların sayısal verileri ise şu şekilde:

Okuryazar olmayan kadın: 9 bin 616

Okuryazar olmayan erkek: bin 453

Yozgat’ta okuryazar olmayan kadınların sayısı neredeyse okuryazar olmayan erkeklerin 7 katı olarak kayıtlara geçti.

Yozgat genelinde en fazla görülen eğitim düzeyi olan lise mezuniyetinde 86 bin 818 kişi yalnızca lise eğitimini tamamlamış durumda bunların 52 bini kadınlardan 34 bini ise erkeklerden oluşuyor.

Eğitim Düzeyi Toplam Erkek Kadın

İlkokul mezunu 79.082 30.307 48.775

İlköğretim mezunu 25.757 13.586 12.171

Ortaokul mezunu 58.749 33.246 25.503

Lise mezunu 86.818 52.475 34.343

Üniversite mezunu 45.464 24.392 21.072

Yüksek lisans mezunu 4.707 2.822 1.885

Doktora mezunu 775 455 320

TÜİK verilerine göre Yozgat’ta yaşayan kadınların daha çok ilkokul düzeyinde eğitim aldığı erkeklerin ise lise düzeyinde eğitim aldığı belirlendi.

Doktora ve Fakülte Mezunu Kadın Sayısı Erkeklere Yetişti

2 ve 4 yıllık üniversite ve üstü eğitim alan kişilerin kadın ve erkek oranı diğerlerine göre daha parlak bir tablo çizdi. Yüksekokul/fakülte mezunu olan erkek sayısı 24 bin 392 kişi olarak açıklanırken kadın sayısı 21 bin 72 kişi ile erkeklere yetişmiş durumda bu sayı yüksek lisans ve doktora düzeyinden mezun olan kişilerde de benzerlik gösterdi.

5 Bin 333 Kişi Eğitimde Kayıt Dışı

TÜİK verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Yozgat’ta 5 bin 333 kişinin eğitim durumu bilinmeyen kategorisinde yer alırken bu kişilerden 2 bin 544’ü erkek, 2 bin 789’u kadın olarak belirlendi.