Kent genelinde toplam hane sayısı büyük oranda sabit kalırken, hanelerin türleri arasındaki dağılım önemli ölçüde değişti.

Çekirdek Ailelerde Yüzde 23’lük yükseliş

2014 yılında 23 bin 24 olan sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı, 2024 itibarıyla 28 bin 360’a yükseldi. Bu rakam, yaklaşık olarak 5 bin hanelik bir yükseliş anlamına gelirken yüzdelik olarak bakıldığında ise yaklaşık yüzde 23’lük bir yükseliş söz konusu.

Toplam Hane Sayısında Sınırlı Değişim

2014’te Yozgat’ta toplam 79 bin 104 hane bulunurken, 2024’te bu sayı 84 bin 786 olarak ölçüldü. Yani toplam hane sayısında ciddi bir değişim yaşanmadı. Ancak bu durağanlığa rağmen, hanelerin yapısı ve türleri değişti.

8 Bin 598 Hane Sadece Anne ve Çocuklardan Oluşuyor

Verilere göre 2014’te 48 bin 806 olan eşlerden ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 2024’te 44 bin 713’e düştü. 2014 yılında 7 bin 277 olan tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı ise 11 bin 713’e çıktı. Tek ebeveynli bu ailelerin ise 2024 yılı verilerinde baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 3 bin 115 olurken anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı baba ile yaşama oranla büyük bir fark göstererek 8 bin 598 oldu.