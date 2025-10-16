Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yozgat’ta eylül ayında 690 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2024’ün eylül ayında 773 konut satılan Yozgat’ta bu yılın aynı ayında 690 konut satıldı.

690 konutun 42’si ipotekli satışlar, 648’i ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistikleri de paylaştı. Buna göre Yozgat’ta eylül ayında satılan 690 konutun 320’si ilk satış 648’i ise ikinci el satış teşkil etti.

Türkiye Genelinde Ne Kadar Konut Satıldı?

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Yüzde 19,2 Artış Gerçekleşti

Konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 129 bin 391 oldu.

Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,9 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,0 oranında artarak 966 bin 234 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 103 bin 540 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,7 oldu. İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 786 bin 86 olarak gerçekleşti.

Bin 867 Konut Satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında azalarak bin 867 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 744 ile İstanbul, 557 ile Antalya ve 124 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalarak 14 bin 944 oldu.