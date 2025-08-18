Kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde, deniz trafik operatörü olarak görev yapacak 3 personel alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Sınav Yeri Ve Tarihi Bildirilecek

İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebiliyor.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca bildirilecek.