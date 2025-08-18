Kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde, deniz trafik operatörü olarak görev yapacak 3 personel alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İşi bırakıyorlar! Ortak eylem kararı aldılar
İşi bırakıyorlar! Ortak eylem kararı aldılar
İçeriği Görüntüle

Tüik Ve Kıyı Emniyeti Alım Yapacak 1

Sınav Yeri Ve Tarihi Bildirilecek

İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebiliyor.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca bildirilecek.

Kaynak: AA