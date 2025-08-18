Kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde, deniz trafik operatörü olarak görev yapacak 3 personel alınacak.
Başvurular, bugünden itibaren 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
Sınav Yeri Ve Tarihi Bildirilecek
İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebiliyor.
Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca bildirilecek.
Kaynak: AA