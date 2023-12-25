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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira oldu. 2022 Kasım ayı referans alınarak yapılan bu çalışmada toplamda aylık ücretli çalışılan saat 201,3 olarak gerçekleşti. Sonuçlar incelendiğinde erkekler için aylık ücretli çalışılan saat 206,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda aylık ücretli çalışılan saat 191,0 olarak gerçekleşti.

Saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 lira olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler 2022 yılında saatlik ortalama 54,4 lira brüt ücret-maaş alırken, ücretli çalışan kadınlar 2022 yılında saatlik ortalama 57,4 lira brüt ücret-maaş aldı.

2022 yılı aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 lira olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 11 bin 233 lira kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınlar aylık ortalama 10 bin 961 lira brüt ücret-maaş aldı.

Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 lira olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 487 TL olurken, kadınlar için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 376 lira oldu.

YILLIK ORTALAMA BRÜT KAZANÇ 144 BİN 390 LİRA OLDU

Kazanç Yapısı İstatistikleri sonuçlarına göre, 2022 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 lira oldu. Bu değer, erkeklerde 147 bin 446 lira ve kadınlarda 138 bin 366 lira oldu.

EN YÜKSEK KAZANCI YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM DÜZEYİNE SAHİP OLANLAR ELDE ETTİ

Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumu ile doğru orantılı olarak yükseldiği görüldü. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 207 bin 112 lira, kadınlarda ise 171 bin 568 lira oldu.

En yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde ederken, bu eğitim düzeyinde erkeklerin brüt ücret-maaşı 175 bin 463 lira, kadınların ise 145 bin 387 lira olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK KAZANÇ FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 293 bin 511 lira ile finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu. Bu ekonomik faaliyeti, 284 bin 842 lira ile bilgi ve iletişim ve 229 bin 108 lira ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.

En düşük yıllık ortalama brüt kazançlar ise sırasıyla 99 bin 290 lira ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 102 bin 109 lira ile gayrimenkul faaliyetleri ve 104 bin 768 lira ile inşaat sektörlerinde oldu.

Ekonomik faaliyet sınıflamasına göre kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı ulaştırma ve depolama faaliyetinde 213 bin 810 lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetinde 206 bin 633 lira ve gayrimenkul faaliyetlerinde 104 bin 387 lira ile bu sektörlerdeki erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının üzerinde gerçekleşti.

NİTELİKLİ TARIM, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI EN DÜŞÜK KAZANCI ELDE ETTİ

En yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 276 bin 507 lira ile yöneticiler meslek grubunda çalışanların elde ettiği görüldü. Bu meslek grubunu 200 bin 195 lira ile profesyonel meslek mensupları izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 94 bin 849 lira ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları grubunda gerçekleşti.

CİNSİYETLER ARASI ÜCRET VEYA KAZANÇ FARKI TÜM EĞİTİM DÜZEYLERİNDE ERKEK LEHİNE GERÇEKLEŞTİ

Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı, erkek ve kadın arasındaki ücret veya kazanç farkının erkek ücret veya kazancına yüzdesel oranı olarak tanımlanır. Bu fark göstergesi, Kazanç Yapısı İstatistiklerinde yıllık ortalama brüt ücret-maaş ve yıllık ortalama brüt kazanç tutarları üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıca bu gösterge; saatlik, aylık veya yıllık ortalama ücret-maaş veya kazanç esas alınarak da hesaplanabilmektedir.

Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşti. Yıllık ortalama brüt kazanç ile hesaplanan gösterge için en yüksek fark yüzde 19,6 ile lise mezunlarında, en düşük fark ise yüzde 14,5 ile ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti. Yıllık ortalama brüt ücret-maaş ile hesaplanan gösterge için ise en yüksek fark yüzde 17,1 ile yükseköğretim mezunlarında, en düşük fark yüzde 12,4 ile yine ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.

CİNSİYETLER ARASI ÜCRET VEYA KAZANÇ FARKI TÜM MESLEK GRUPLARINDA ERKEK LEHİNE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık ortalama brüt kazanç dikkate alındığında en yüksek cinsiyetler arası fark yüzde 22,8 ile sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar ve yüzde 21,4 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarında gerçekleşti. En düşük farklar ise yüzde 4,2 ile yöneticiler ve yüzde 6,1 ile hizmet ve satış elemanlarında gerçekleşti.

Yıllık ortalama brüt ücret-maaş dikkate alındığında en yüksek cinsiyetler arası fark yüzde 21,1 ile profesyonel meslek mensupları ve yüzde 19,2 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarında gerçekleşti. En düşük fark ise yüzde 4,4 ile yöneticilerde ve yüzde 6,8 ile nitelik gerektirmeyen meslekler ile hizmet ve satış elemanları grubunda gerçekleşti.