TÜİK'in 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu. Karadeniz'den dört şehir ilk 10'da yer alırken, Yozgat listeye girmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma, vatandaşların yaşamdan duyduğu genel memnuniyeti ölçerken Türkiye genelinde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, mutsuzluk oranının en yüksek olduğu şehir %11,19 ile Trabzon oldu.

Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon’un yanı sıra Samsun, Ordu ve Gümüşhane de ilk 10’da yer aldı. Bu şehirlerde mutsuzluğun nedenleri arasında ekonomik zorluklar, sosyal yaşam eksikliği ve çevresel sorunlar öne çıktı.

En mutsuz şehirler listesinde Trabzon’u %24,75 ile Diyarbakır, %11,70 ile Antalya, %10,65 ile İzmir ve %9,95 ile Ankara takip etti. İstanbul ise %9,12 oranıyla yedinci sırada yer aldı.

2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz 10 şehri şu şekilde sıralandı:

Diyarbakır - %24,75

Antalya - %11,70

Trabzon - %11,19

İzmir - %10,65

Ankara - %9,95

Samsun - %9,72

İstanbul - %9,12

Çorum - %9,10

Ordu - %8,75

Gümüşhane - %7,68

Yozgat, bu yıl açıklanan en mutsuz 10 şehir arasında yer almadı.