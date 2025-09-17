Ağustos ayında Türkiye genelinde 215 bin 130 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 16,4 düşüş gösterdi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1’ini otomobil, yüzde 43,9’unu motosiklet, yüzde 8,0’ını kamyonet, yüzde 1,5’ini traktör, yüzde 1,4’ünü kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış gösterdi. Bu dönemde otomobilde yüzde 43,5, traktörde yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32,1 ve otobüste yüzde 25,2 artış yaşanırken, minibüs yüzde 1,3 ve kamyonet yüzde 1,9 azaldı.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 828 bin 821 oldu. Bu araçların yüzde 51,6’sı otomobil, yüzde 20,9’u motosiklet, yüzde 14,8’i kamyonet, yüzde 7,0’ı traktör, yüzde 3,1’i kamyon, yüzde 1,6’sı minibüs, yüzde 0,7’si otobüs ve yüzde 0,3’ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ağustos ayında 985 bin 244 adet taşıtın devri yapıldı; devri yapılan araçların yüzde 67’sini otomobiller oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan 94 bin 989 otomobilin markalar bazındaki dağılımında Renault yüzde 12,7 ile ilk sırada yer alırken, Fiat yüzde 7,4, Volkswagen yüzde 6,7 ve Hyundai yüzde 6,5 ile onu takip etti.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 1 milyon 562 bin 342 adet olurken, trafikten kaydı silinen araç sayısı yüzde 72,4 artarak 33 bin 837’ye ulaştı. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 528 bin 505 adetlik artış gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 otomobilin yüzde 45,4’ü benzinli, yüzde 26,8’i hibrit, yüzde 17,6’sı elektrikli, yüzde 9,2’si dizel ve yüzde 1,0’ı LPG yakıtlı olarak kaydedildi. Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 944 bin 312 otomobilin ise yüzde 33,1’i dizel, yüzde 30,7’si LPG, yüzde 30,7’si benzin, yüzde 3,4’ü hibrit ve yüzde 1,8’i elektrikli.