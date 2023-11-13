Tahmini Okuma Süresi: dakika

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde yıllık yüzde 64,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylülde ayı ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde yıllık yüzde 64,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Eylülde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 91,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık yüzde 1,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Eylülde aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.