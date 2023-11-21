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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık olarak açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili merakla beklenen bilgileri duyurdu. Kasım ayı enflasyon rakamları, normalde 3 Aralık'ta paylaşılacakken, hafta sonu nedeniyle 4 Aralık günü saat 10:00'da açıklanacak.

Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 68,01 iken, bu ankette yüzde 67,23 olarak güncellendi. Aynı ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 45,28 iken, bu ankette yüzde 43,94 olarak belirlendi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

Kasım ayına ilişkin enflasyon beklentilerine göre, 12 ay sonrasında TÜFE'nin yüzde 37,00 - 41,99, yüzde 42,00 - 46,99 ve yüzde 47,00 - 51,99 aralıklarında artış gösterme olasılıkları öngörüldü. Nokta tahminlere göre ise katılımcıların beklentileri yüzde 37,00 - 41,99, yüzde 42,00 - 46,99 ve yüzde 47,00 - 51,99 aralıklarında yoğunlaştı.

24 ay sonrasındaki enflasyon beklentilerine göre ise, TÜFE'nin yüzde 18,00 - 22,99, yüzde 23,00 - 27,99 ve yüzde 28,00 - 32,99 aralıklarında artış gösterme olasılıkları belirlendi. Nokta tahminlere göre, katılımcıların beklentileri yüzde 18,00 - 22,99, yüzde 23,00 - 27,99 ve yüzde 28,00 - 32,99 aralıklarında yoğunlaştı.

Faiz beklentilerine göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette yüzde 33,22 iken, bu ankette yüzde 37,71 olarak revize edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 33,68 iken, bu ankette yüzde 37,80 olarak belirlendi.