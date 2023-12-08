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2021 yılında toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2020 yılında 6 bin 154 ve 2021 yılında 6 bin 111 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2020 yılında yüzde 13,8, 2021 yılında ise yüzde 12,7 oldu.

Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet oldu

Tütün ürünleri imalatı 2021 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 91,8 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 46,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya, ikinci en büyük paya sahip ülke ise ABD oldu

Yabancı kontrollü 6 bin 111 girişimden bin 25 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. ABD kontrolündeki 698 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.