Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; nisan ayı güven endeksi hizmet sektöründe yükseldi, perakende ticaret ile inşaat sektörlerinde düştü.

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TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken; perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı. Hizmet sektörü güven endeksi 118,1, perakende ticaret güven endeksi 116,2, inşaat sektörü güven endeksi 88,4 oldu. Haber Merkezi 