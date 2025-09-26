Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan ve ekibi, gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile bir araya geldi. Görüşmede önemli açıklamalarda bulunan Şahan, gençlere yönelik yeni projelerini paylaştı.

Şahan, yakın zamanda TÜGVA Genel Merkezi tarafından Kızılcahamam’da istişare toplantısı yapılacağını belirterek, “Toplantının ardından çalışmalarımıza hız vereceğiz” dedi.

“Öğrencilerin Gelişimine Katkı Sağlayacağız”

Hazırladıkları projelerden bahseden Şahan, lise öğrencilerine ücretsiz TYT ve AYT hazırlık kursları açacaklarını, bunun yanı sıra İngilizce hazırlık kurslarıyla öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışmaları düzenleyeceklerini ifade eden Şahan, ayrıca öğrencilere kişisel gelişim kursları açmayı planladıklarını aktardı.

Tüm bu çalışmaların her yıl düzenli olarak hayata geçirildiğini vurgulayan Şahan, gençlerin eğitim ve gelişim yolculuğunda TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği olarak katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.