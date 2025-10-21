Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından yürütülen “İslama Bakış Dersleri” kapsamında “Muhabbet Meclisi” programı düzenlendi.

Bu haftaki buluşmada, Hz. Peygamber Efendimiz’in (a.s) dadısı olan Ümmü Eymen (r.anha)’ın hayatı ve İslam tarihindeki yeri ele alındı.

Katılımcı kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, Ümmü Eymen’in örnek şahsiyeti ve Resulullah’a olan sadakati üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan etkinlikte, katılımcılar birlikte dualar etti ve program sonunda fikir alışverişinde bulundu.

TÜGVA Yozgat Kadın ve Aile Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan bu güzel buluşmada emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm hanımlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbimizin rızasıyla nice bereketli meclislerde yeniden buluşmak dileğiyle” ifadeleri yer aldı.