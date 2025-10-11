Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “İslama Bakış Dersleri” kapsamında bu hafta “Hanım Sahabelerimizden Hz. Fatıma binti Muhammed (a.s)” konulu muhabbet meclisi gerçekleştirildi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, Hz. Fatıma’nın hayatı, ahlaki özellikleri, aile yaşantısı ve İslam toplumuna örnek olan yönleri üzerine sohbetler yapıldı. Katılımcılar, hem bilgilenme hem de manevi paylaşım fırsatı buldu.

TÜGVA Yozgat Kadın ve Aile Koordinatörlüğü yetkilileri, programın verimli geçtiğini belirterek, “Manevi atmosferimize katkı sağlayan tüm hanımlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte öğrendiğimiz, paylaştığımız ve güçlendiğimiz nice bereketli buluşmalarda yeniden bir araya gelmeyi diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların duaları ve temennileriyle sona erdi.