Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İmamoğlu’nun diplomasının iptali için rapor hazırlayan üç kişilik akademik heyette bulunan Doç. Dr. Yasin Çetin'in, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile yakın çalışmalarda bulunduğu belirtildi. Çetin’in, 3 Haziran 2020 tarihinde AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin danışmanı olarak görevlendirildiği ve bu kapsamda aynı belediyede Kültür Sanat Şube Müdürlüğü görevini de üstlendiği ifade edildi.

Çetin'in daha önce Beykoz Belediyesi’ne danışmanlık yaptığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde Şehir Tiyatroları Repertuvar Kurulu’nda görev aldığı bildirildi.

Son olarak Doç. Dr. Yasin Çetin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu TÜGVA’da da görev aldığı öğrenildi.

YASİN ÇETİN KİMDİR?

Yasin Çetin, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Bölümü’nde yüksek lisans programını bölüm birincisi olarak tamamladı. Sanat Bilimi alanında doktora yapan Çetin, Türk Geleneksel Tiyatrosu üzerine yüksek lisans tezini yazdı.

Akademik kariyeri boyunca Osmanlıca yazılmış pek çok tiyatro metnini günümüz Türkçesine kazandırarak literatüre katkıda bulunan Çetin; yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk gibi alanlarda da çeşitli projelerde yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda repertuvar kurulu üyeliği, farklı belediyelerde danışmanlık, tiyatro akademilerinde ise kurucu ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Kocaeli Üniversitesi ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dersler veren Çetin, 2019 yerel seçimlerinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ve Kültür Sanat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1 Haziran 2020 itibarıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak atandı.

İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Yasin Çetin, evli ve üç çocuk babasıdır.