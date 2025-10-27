Tuğgeneral Selami Akşit, Konya’nın Ereğli ilçesi nüfusuna kayıtlı olup uzun yıllar jandarma teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu.

Organize suç örgütleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede yürüttüğü operasyonlarla öne çıkan Akşit, 2023 yılı itibarıyla KOM Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

Disiplinli yapısı ve saha tecrübesiyle bilinen Akşit'i meslektaşları, “kararlı ve çalışkan bir komutan” şeklinde tanımlıyordu.

Neden Öldü?

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi.

Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Selami Akşit Kimdir?

Tuğgeneral Selami Akşit'in yaşı hakkında resmi kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor.