Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Adanalı’da “Pınar” karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, hem fiziksel görünümü hem de kariyeriyle büyük bir değişim yaşadı. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Özbudak, oyunculuk kariyerini sonlandırarak yeni bir sektöre adım attı.

Estetik Operasyonlarını Saklamıyor

Burun, dudak ve çene estetiği yaptırdığını açıkça dile getiren Özbudak, botoks uygulamaları da yaptırdığını söyledi. “Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim” diyen oyuncu, yenilenmiş görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Eski hâlinden eser kalmayan Özbudak’ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Gayrimenkul Sektörüne Geçti

Başrollerini Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Serenay Sarıkaya ve Selin Demiratar’ın paylaştığı Adanalı dizisindeki renkli performansıyla tanınan Tuğçe Özbudak, artık ekranlardan uzak. Oyunculuğu bırakan Özbudak, gayrimenkul alım-satım işleriyle uğraşmaya başladı.

Tuğçe Özbudak Evli mi, Eşi kim?

2020’de Melikhan Kılıçarslan ile evlenen, ancak daha sonra yollarını ayıran oyuncu, 2023’te ikinci kez gelinlik giydi.

Tuğçe Özbudak Kaç Yaşında?

1982 doğumlu olan Tuğçe Özbudak, 2025 itibarıyla 43 yaşında. Enerjik ve genç görünümü, estetik operasyonlarla desteklense de, sosyal medyada filtresiz paylaşımlar yapmaktan çekindiğini ifade ediyor. Özbudak, yaşına rağmen dinamik tarzı ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.