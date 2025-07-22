Türk müziğinin güçlü sesi Tuğçe Kandemir, yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sanatçının, Abdullah Karatay ile olan evliliği ve Abdullah Karatay’ın kim olduğu, hayranları tarafından sıkça merak ediliyor.

Tuğçe Kandemir Kimdir?

Türk müziğinin en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Tuğçe Kandemir, 23 Şubat 1996 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Şarkıcılık, söz yazarlığı ve edebiyat öğretmenliği yapan Kandemir, özellikle aşk ve hüzün temalı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazanmış durumda. Müziğe olan ilgisi ise 8 yaşında başlamış, yıllar içinde kendisini bu alanda geliştirerek büyük başarılara imza atmıştır. Mersin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Tuğçe Kandemir, eğitim hayatına paralel olarak müziğe olan ilgisini de sürdürmüştür. Atanmayı beklerken yaşadığı bir ayrılık acısı üzerine yazdığı ve seslendirdiği “Bu Benim Öyküm” şarkısı, internette hızla yayılmış ve şarkıcıyı müzik dünyasında tanınır hale getirmiştir. Şarkının büyük bir ilgi görmesiyle birlikte, Kandemir bir yapım şirketiyle anlaşarak şarkıya bir klip çekmiş ve bu şarkı, 100 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşmıştır. “Bu Benim Öyküm” aynı zamanda yılın en iyi çıkış yapan şarkısı olma başarısını da göstermiştir.

Tuğçe Kandemir’in Eşi Abdullah Karatay Kimdir?

Tuğçe Kandemir’in hayat arkadaşı olan Abdullah Karatay, medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden bir isimdir. Geniş bir kitle tarafından çok tanınmıyor olsa da, Kandemir’le olan evliliğiyle adını duyurmayı başarmıştır. Abdullah Karatay hakkında bilinenler sınırlı olsa da, bu gizemli duruşu, magazin dünyasında merak uyandırıyor.

Henüz yaşı, mesleği ya da memleketi gibi detaylar netlik kazanmamış olan Karatay, sade yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Kandemir’in hayranları arasında ise, Abdullah Karatay’ın bu gizemli hali oldukça takdir ediliyor.

Tuğçe Kandemir’in Şarkıları

Bu Benim Öyküm” (2018)

“Yanlış” (2018)

“İçimdeki Sen” (ft. Bilal Sonses) (2018)

“Gülü Soldurmam” (2019)

“Yelkovan” (2019)

“Yağmur” (2019)

“El-Âlem” (2020)

“Kurban Olduğum” (2020)

“Kördüğüm” (Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile) (2020)

“Ne Güzel Yaratmış” (2020)

“Seni Öptüğüm Sokak” (Eypio ile) (2021)

“Ah Ellerim Kırılaydı” (2021)

“İğdeli Yar (Remix)” (2021)

“Kahverengi Gözlerin” (Sevda Yüklü Şarkılar) (2021)

“Sakın Ola” (2021)

“Saçlarıma Yıldız Takana” (2022)

“Anlı Şanlı” (2022)

“Saf Kalbim” (2022)

“Kaybet” (2022)

“Kapattum Yureğumi” (Selçuk Balcı ile) (2022)

“Kardan Çiçekler” (Pınar Süer ile) (2022)

“Yana Yana” (2023)

“Sonbahar” (2023)

“Kalbim Kırgın” (Bedo ile) (2023)