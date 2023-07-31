Sarıkaya’ya geleceğini çektiği video ile duyuran Tuğçe Kandemir’in paylaşımını Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel aktardı.

Tuğçe Kandemir yaptığı videolu paylaşımında sevenlerini konserine davet etti.

“Herkese merhabalar” diyerek bir video çeken Kandemir, konseri 5 Ağustos’ta yapacağını duyurarak sevenlerini selamladı.

Tuğçe Kandemir paylaşımında, “Herkese merhabalar ben Tuğçe Kandemir. 5 Ağustos’ta Yozgat Sarıkaya’dayım. Hepinizi bekliyorum” dedi.

Tuğçe Kandemir’in bu paylaşımının ardından ise Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bir açıklamada bulundu.

Başkan Açıkel açıklamasında, “Değerli sanatçımız Tuğçe Kandemir 5 Ağustos’ta bizlerle olacak. Hepinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan