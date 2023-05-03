Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren ana grup olurken, sağlık en yüksek artış gösteren ana grup oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 5211, aylık yüzde 081 arttı. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 4824 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre,TÜFE'deki değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 48,02, aylık yüzde 2,74 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 52,11, aylık yüzde 0,81 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,50 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 48,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 63,87, imalatta yüzde 48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,27 ve su temininde yüzde 72,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 41,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 72,13, enerjide yüzde 49,93 ve sermaye malında yüzde 51,46 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,54 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,42 artış, imalatta yüzde 2,54 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,98 azalış ve su temininde yüzde 1,63 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,32 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,57 artış, enerjide yüzde 9,72 azalış ve sermaye malında yüzde 3,07 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 116,52, içecekler yüzde 113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; yüzde 16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 5,37 ile tütün ürünleri, yüzde 3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 4,13, gıda ürünleri yüzde 4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Haber Merkezi