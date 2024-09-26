Proje ekibinde araştırmacı olarak Bozok Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Aysel Korkmaz, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Özlem Gözün Kahraman, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Öğretim Görevlisi Mustafa Aslanderen ve Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Gökçe Akın; danışman olarak ise Hong Kong Çin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Thomas K. F. Chiu ve Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ulutaş görev alacak.

Destek gören proje kapsamında Yozgat ve çevre illerde görev yapan okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının yapay zekayı eğitimi desteklemek amaçlı pedagojik uygulamalarına dâhil etmeleri amaçlanmakta. Eğitimin hem yerel hem de ulusal boyutta çağın gerekliliklerine uygun şekilde dönüşümüne katkı sunacak projede profesyonel gelişim modüllerinin geliştirilmesi hedeflenmekte.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenleri ve proje ekibinde yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik ederek başarıların devamını diledi.