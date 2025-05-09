Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çilsalar’ın yürütücüsü olduğu ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Düğenci’nin araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla, sismik viskoz enerji sönümleyici elemanların yapılarda etkin bir şekilde kullanılması ve deprem enerjisinin sönümlenmesi yoluyla yapıların deprem performansının artırılması hedefleniyor.