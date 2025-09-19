TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında yürütülen S-ATP Platformunun 4. Gelişme Dönemi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, TÜBİTAK KAMAG uzmanları, proje izleyicileri, APYK liderleri, proje yürütücüleri ve bursiyerlerin katılımıyla Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda proje çıktıları, yenilikçi çözümler ve gelecek hedefleri ele alınırken, Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi’nin biyolojik temelli zirai ilaç projeleri dikkat çekti. Sürdürülebilir tarım ve verimlilik konusunda önemli hedefler ortaya kondu.

Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ve Ar-Ge’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Ulu’nun da katıldığı toplantıda, Kayseri Şeker Ar-Ge Müdürü Aylin Özgür Göksu’da sunum yaptı.

Tarımda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, çiftçiye katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi ve çevre dostu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması konularında görüşler paylaşıldı.

Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla hem tarımda verimliliği artırmayı, hem de ülke ekonomisine değer katmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Katılımcılara Kayseri Şeker AR-GE Merkezi başta olmak üzere hayata geçirilen projelerle ilgili alan ve tesisler de gezdirildi.