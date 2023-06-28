TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ve genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler güncellenerek arttırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni rakamların bayram müjdesi olmasını dileyerek, ”TÜBİTAK bursları 2023 yılında ikinci kez artmış oldu, herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Buna göre önlisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı 2 bin 180 TL’den 3 bin TL’ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencisine verilen burs miktarı 7 bin 275 TL’den, 10 bin TL’ye yükselirken, doktora öğrencisine verilen burs miktarı da 9 bin 920 TL’den 14 bin TL’ye çıkarıldı. Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 13 bin 230 TL’den 19 bin TL’ye yükseltildi.

Öte yandan BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programında yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 5 bin TL ve doktora sonrası araştırmacılar 6 bin TL’ye kadar performans ödemesi alabilecek.

Yeni burs tutarları 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde büyük atılımlar yapmaya devam ediyoruz. Bizim en büyük dayanağımız insan kaynağımız. Türkiye Yüzyılı’na girerken, bu ülkeyi dünyada en üst sıralara taşıyacak, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağına yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Yeter ki gençlerimiz araştırsınlar, geliştirsinler ve üretsinler. Biz onların her daim destekçisi olacağız. Bu da bizim bayram müjdemiz olsun. TÜBİTAK bursları 2023 yılında ikinci kez artmış oldu” dedi. İHA