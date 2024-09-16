Bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan Aydın, akademik ve araştırma kariyeriyle dikkat çekiyor. İşte, yeni TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın’ın kariyerine dair ayrıntılar...

Akademik Geçmişi ve Araştırmaları

Prof. Dr. Orhan Aydın, akademik kariyerine Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Makina Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaparak başladı ve 2007 yılında profesör unvanını aldı. Akademik çalışmalarında Avrupa Birliği (AB), TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen projeler yürüttü. Ayrıca, University of Michigan'da doktora sonrası araştırmalar yapan Aydın, burada NSF, NASA ve Ford Motor Co. destekli projelerde görev aldı.

Aydın’ın uluslararası saygın dergilerde yayımlanan 130'dan fazla makalesi bulunmakta. Eserleri, bilim dünyasında büyük ilgi gördü ve Web of Science ile Google Scholar veritabanlarında 4100'ün üzerinde atıf aldı. Aydın'ın h-indeksi Web of Science’da 40, Google Scholar'da ise 46 olarak belirlendi. Çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen Aydın, 2007 ODTÜ M.N. Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, 2008 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü ve 2008 TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi oldu.

Görevleri ve Araştırma Alanları

Prof. Dr. Orhan Aydın, termodinamik, ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği, mikro-elektro-mekanik sistemlerde akış fiziği ve enerji depolama gibi geniş bir yelpazede araştırmalar yapmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyeliği, YÖK Kurum Danışmanlığı, TÜBİTAK TEYDEB Teknoloji Merkezleri Komite Üyeliği ve TÜBİTAK ULAKBİM Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Aydın, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tarsus Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştı. 2024 yılında TÜBİTAK Başkanı olarak atanan Aydın, bilim ve teknoloji alanında Türkiye’nin en önemli kurumlarından birinde liderlik yapacak.