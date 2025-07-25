Türk Tarih Kurumu, YKS'de ilk 30 bine girerek sosyal bilimler alanında tercih yapan öğrencilere, başarı sıralarına göre 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında değişen miktarlarda karşılıksız burs desteği sağlayacak.

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 30 bine girerek sosyal bilimler alanında tercih yapan öğrencilere, başarı sıralarına göre 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında değişen miktarlarda karşılıksız burs verileceğini bildirdi.

TTK, YKS'de ilk 30 bine giren ve ilk üç tercihinde üniversitelerin sosyal bilimler alanlarındaki bölümlerini yazarak bu alanlara yerleşen lisans öğrencilerine, "YKS Başarı Sıralaması Bursu" ve "Yerleştirme Sıralaması Bursu" olmak üzere iki kategoride karşılıksız burs desteği sağlıyor.

Öğrencilere lisans eğitimleri süresince verilen bu burslar, 2026 yılı için belirlenen kontenjanlar doğrultusunda devam edecek.

YKS Başarı Sıralaması Bursu kapsamında, YKS'de ilk 1000'e giren ve ilk üç tercihinde ilgili bölümleri yazan öğrencilere aylık 9 bin lira, ilk 1001-5 bin sıralamasında yer alan öğrencilere 6 bin 750 lira, 5 bin 1-15 bin sıralamadaki öğrencilere 4 bin 500 lira, 15 bin 1 ve 30 bin arasındaki öğrencilere ise 3 bin 375 lira burs verilecek.

Yerleştirme Sıralaması Bursu kapsamında ise üniversitelerin tarih bölümlerine 2025 yılında en yüksek puanla (birinci sırada) yerleşen öğrencilere aylık 3 bin 375 lira burs sağlanacak.

YKS Başarı Sıralaması Bursu ve Yerleştirme Sıralaması Bursu'na ilişkin 2026 yılı için toplam 210 yeni bursiyer kontenjanı ayrıldı.

TTK, lisans burslarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde de burs veriyor. Dijital tarih, iktisat tarihi, denizcilik tarihi, Türk İslam arkeolojisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu tarih çalışmaları gibi alanlarda lisansüstü burs imkanı da sunuluyor.

Eğitim hayatları boyunca karşılıksız destek sağlanıyor

Üniversitelerin sosyal bilimler alanına yerleşecek üniversite öğrencilerine verilecek burslara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, bunun karşılıksız başarı bursu olduğuna dikkati çekti.

Özgen, "Amacımız Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan genç tarihçileri hatta genç sosyal bilimcileri kaliteli ve nitelikli bir şekilde yetiştirmek. Burslarımızla onların eğitim hayatlarına ciddi manada katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lisans burslarının tarih, arkeoloji, sanat tarihi, felsefe, uluslararası ilişkiler, coğrafya gibi sosyal bilimlerin hemen hemen tüm bölümlerini kapsadığını belirten Özgen, burslardan yararlanabilmek için üniversite sınavında ilk 30 bine girmek ve ilk üç tercih içinde bu bölümlerden birini yazmak gerektiğini aktardı.

Özgen, burs miktarlarının başarıya göre kademelendirildiğine işaret ederek, "İlk 1000'e giren öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca 9 bin lira veriyoruz. Yani şu an 9 bin lira ama bunu her yıl arttırıyoruz. Şu anda burs miktarımız 3 bin 375 lira ile 9 bin lirayla arasında değişiyor. Öğrencilerimizin üniversite sınavında almış oldukları başarı durumlarına göre." bilgisini paylaştı.

"Türkiye'deki sosyal bilimcilerin iyi yetişmesini arzu ediyoruz"

Sosyal bilimler alanındaki nitelikli insan kaynağını artırmak istediklerinin altını çizen Özgen, "Türkiye'nin milli birliğini, milli bütünlüğünü temin edebilecek çalışmaları yapacak olan sosyal bilimcilerdir. Biz Türk Tarih Kurumu olarak Türkiye'deki sosyal bilimcilerin iyi yetişmesini arzu ediyoruz. Kurumumuzun görevlerinden birisi de bu aslında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumunu kurarken hem Türk tarihinin araştırılması hem de Türk tarihinin gençlere, topluma sevdirilmesi noktasında kurumumuza bir görev yüklemişti." dedi.

Bu kapsamda öğrencilere lisans düzeyinden itibaren uzun soluklu bir destek sunulduğuna dikkati çeken Özgen, şunları kaydetti:

"Biz bu görev çerçevesinde hem tarihimizin araştırılması, aynı zamanda bu tarihi araştıracak gençlerin de dünya standartlarında yetişmesini sağlamak üzere gençlerimize hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde burs veriyoruz. Tarih bölümlerini tercih edip bizden burs aldıkları takdirde lisans, yüksek lisans, daha sonra doktora döneminde yaklaşık 12 yıl bizden karşılıksız burs alacaklardır. Onun için özellikle ilk 1000'e, 5 bine, 15 bine girmiş gençlerimizin Türk Tarih Kurumunun burs alanlarını incelemelerini ve bu bölümleri tercih etmelerini önemle rica ediyoruz."

Öğrenciler, başvuru şartları ve burs detaylarına Türk Tarih Kurumunun internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden erişebilecek.