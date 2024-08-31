Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) içinde yaşanan başörtüsü krizi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş'taki TSYD yüzme havuzuna giriş yapmak isteyen Mehmet İzmirlioğlu ve ailesi, eşinin başörtüsü nedeniyle içeri alınmadı. Bu olay sonrası vatandaşlar, "TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kimdir?" sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte detaylar:

TSYD BAŞKANI OĞUZ TONGSİR KİMDİR?

Oğuz Tongsir, spor yazarlığı kariyerine 1972 yılında Milliyet gazetesinde başladı. Güneş ve Hürriyet gazetelerinde spor şefliği yaptıktan sonra, özel televizyonların yayına başlamasıyla HBB'de spor müdürlüğü görevini üstlendi. Kanal 6, Kanal D ve Show TV'de çalıştı ve Lig TV'nin kuruluşunda yer aldı. Ayrıca TRT'de program sundu. 2015 yılında TSYD Genel Başkanlığına seçilen Tongsir, bu görevini sürdürmektedir ve Fransızca ile İngilizce bilmektedir.

TSYD BAŞÖRTÜSÜ SKANDALI NEDİR?

29 Ağustos'ta İstanbul Beşiktaş'taki TSYD açık yüzme havuzunda meydana gelen olayda, Mehmet İzmirlioğlu eşi ve çocuklarıyla birlikte havuza gitmek istedi. Ancak havuz görevlisi, eşinin başörtülü olduğu gerekçesiyle havuza alınamayacağını belirtti. Görevli, bu kararın TSYD Başkanı Oğuz Tongsir tarafından alındığını ifade etti. İzmirlioğlu'nun eşinin havuz başında bile bulunamayacağı bilgisi kendisini derinden etkiledi.

TSYD YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞME VE TEPKİLER

İzmirlioğlu, yaşanan durumu TSYD yetkililerine şikayet etmek amacıyla dernek binasına gitti. Başkan Oğuz Tongsir ve diğer yöneticilerle yaptığı görüşmede, böyle bir yasağın çağdaş koşullarda kabul edilemeyeceğini belirtti. Ancak Tongsir'in, "Burası özel bir kurum, kurallarımız geçerli" şeklindeki cevabı, İzmirlioğlu'nun tepkisini daha da artırdı.

İzmirlioğlu, yaşanan olayın kendisinde 28 Şubat dönemine ait acı anıları yeniden canlandırdığını belirtti. Olayı adli makamlara taşıyacağını ve sosyal medyada geniş bir yankı uyandıracağını ifade etti. "Bu olayın üstüne gitmek için ne gerekiyorsa yapacağım" diyen İzmirlioğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.