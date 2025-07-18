Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’in öncülüğünde, yolcu ve yük taşımacılığı alanındaki bölgesel istişare ve değerlendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda, Sivas’ta düzenlenen toplantıya Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat illeri ile bağlı ilçe oda başkanları katılım sağladı. TŞOF Genel Başkanı Yiğiner’in başkanlık ettiği toplantıda; Genel Başkan Vekili İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Altın, Ercan Soydaş, Yıldırım Kaya ve Denetim Kurulu Üyesi Şaban Yalman da yer aldı.

Yolcu ve yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren esnafın sahada karşılaştığı güncel sorunlar, talepler ve çözüm bekleyen konular toplantıda tüm detaylarıyla ele alındı. Oda başkanlarının bölgesel tespitleri ve önerileri doğrultusunda ortak akıl çerçevesinde çözüm yolları ve ilgili kamu kurumlarıyla yürütülecek çalışmalar belirlendi.

"Çözüm Açısından Büyük Önem Taşımaktadır"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Yiğiner, şu ifadelere yer verdi:

"Yolcu ve yük taşımacılığı alanında hizmet veren esnafımızın sorunlarını bizzat oda başkanlarımızdan dinlemek ve çözüm yollarını hep birlikte belirlemek, federasyonumuzun temel yaklaşımıdır. Bu doğrultuda bölgesel dinamikleri göze önüne alarak; istek, talep ve beklentileri birinci ağızdan dinlediğimiz bu tür toplantılar, hem çözüm üretme hem de dayanışmayı güçlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Birlik ve beraberlik içerisinde tamamladığımız Sivas toplantımızın ve alınan kararların ulaşım esnafımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, katılım ve katkıda bulunan tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Toplantının sonunda ise birlik ve dayanışma mesajı verilmek üzere hatıra fotoğrafı çekildi.