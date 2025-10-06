Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu heyeti Yozgat’ta ziyaretlerde bulundu.

Tşof Genel Başkanı Yiğiner, Yozgat Ziyaretinde Bulundu! (5)

Yozgat'ta öğretmenlere başarı belgesi verildi!
Yozgat'ta öğretmenlere başarı belgesi verildi!
İçeriği Görüntüle

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Yozgat’ta esnaf odası başkanları ve yöneticilerini ziyaret etti.

Tşof Genel Başkanı Yiğiner, Yozgat Ziyaretinde Bulundu! (1)

Yiğiner, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Kaplan ve oda yöneticileri ile bir araya geldi. ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar’ın da katıldığı ziyarette, ulaşım esnafını ilgilendiren konular değerlendirildi.

Tşof Genel Başkanı Yiğiner, Yozgat Ziyaretinde Bulundu! (3)

Ziyaret kapsamında esnaf odası başkanları ve yöneticileri tarafından gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür edildi.

Kaynak: Haber Merkezi