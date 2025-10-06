Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu heyeti Yozgat’ta ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Yozgat’ta esnaf odası başkanları ve yöneticilerini ziyaret etti.

Yiğiner, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Kaplan ve oda yöneticileri ile bir araya geldi. ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar’ın da katıldığı ziyarette, ulaşım esnafını ilgilendiren konular değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında esnaf odası başkanları ve yöneticileri tarafından gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür edildi.