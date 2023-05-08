Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan'ın girişimleri sonucunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen yetki ile Dijital Ehliyet, K Yetki Belgesi başvuru, taşıt ekleme, yenileme ve tür değiştirme işlemlerini hizmeti yetkisi alındı. Bu hizmetler, Boğazlıyan, Sarıkaya, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde nakliye sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler tarafından Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda gerçekleştirilebilecek.

Öcalan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen yetki ile Dijital Ehliyet, K Yetki Belgesi başvuru, taşıt ekleme, yenileme ve tür değiştirme işlemlerini hizmeti yetkisini aldık. Bizlere her zaman destek veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na üyelerimiz adına en derin şükranlarımı sunuyor, üyelerimize hayırlı olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yıllardır sürdürdüğü lobi faaliyetleri sonucunda elde edilen bu yetki, bölgedeki nakliye sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin işlerini kolaylaştıracak ve zaman tasarrufu sağlayacak.

Öcalan'ın girişimleri ile Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yetkiyi kazanmasıyla birlikte, bölgedeki nakliye sektörüne hizmet sunan işletmeler artık dijital ehliyet, K Yetki Belgesi başvuru, taşıt ekleme, yenileme ve tür değiştirme işlemlerini Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda yapabilecekler. Bu durum işletmelerin zaman ve maddi açıdan tasarruf etmelerine olanak sağlayacak ve işlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarına imkan tanıyacak.

Boğazlıyan TSO Başkanı Öcal Öcalan, bu gelişmenin bölge ekonomisi için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bölgedeki nakliye sektörüne hizmet sunan işletmelerimiz artık işlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekler. Bu da zaman ve maddi açıdan tasarruf sağlayacak. Bizlere bu yetkiyi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın elde ettiği bu yetkinin bölgedeki diğer sektörlere de örnek olması ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca, Boğazlıyan TSO Başkanı Öcal Öcalan'ın bu girişimi, işletmelerin dijitalleşmesi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları konusunda da örnek teşkil ediyor. Son yıllarda dünya genelinde giderek artan dijital dönüşüm sürecinde, işletmelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmeleri ve dijital hizmetler sunmaları büyük önem taşıyor.

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın aldığı bu yetki, bölgedeki işletmelerin dijitalleşme sürecine katkı sağlayarak, daha modern ve etkili hizmetler sunmalarına imkan tanıyacak. Bu da bölge ekonomisine katkı sağlayacak ve işletmelerin rekabet gücünü artıracak.

Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun bu yetkinin verilmesindeki rolü ve Boğazlıyan TSO Başkanı Öcal Öcalan'ın girişimleri, bölge iş dünyası tarafından takdirle karşılandı. Bu gelişmenin örnek olması ve işletmelerin dijitalleşme sürecine daha fazla odaklanmaları için önemli bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor. Haber Merkezi